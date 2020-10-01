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Myhive Vajnorská Tower 1. Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovakia

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Аренда Продажа Новостройки

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Новостройки Аренда

831 03 Nové Mesto Bratislava, Nové Mesto, Račianska

Общая площадь, м² : 65

№ 10659

€ 650

€ 150

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Новостройки Аренда

811 09 Bratislava, Staré Mesto, Továrenská

Общая площадь, м² : 63,5

№ 10644

€ 1200

включено

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Участки Продажа

811 04 Bratislava, Staré Mesto, Búdková

Общая площадь, м² : 767

№ 10631

€ 899000

3%

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Новостройки Аренда

811 09 Bratislava, Staré Mesto, Landererova

Общая площадь, м² : 60,8

№ 10611

€ 950

€ 250

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Коммерческая недвижимость Продажа

820 01 Bratislava, Ružinov, Ivanská cesta

Общая площадь, м² : 70,17

№ 10595

€ 168500

3%

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Коммерческая недвижимость Продажа

820 01 Bratislava, Ružinov, Ivanská cesta

Общая площадь, м² : 70,17

№ 10582

€ 126000

3%

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Новостройки Продажа

820 01 Bratislava, Ružinov, Ivanská cesta

Общая площадь, м² : 46,90

№ 10572

€ 160000

3%

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Новостройки Продажа

820 01 Bratislava, Ružinov, Súkennícka

Общая площадь, м² : 68,70

№ 10562

€ 210000

€ 10000

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Новостройки Аренда

811 09 Bratislava, Staré Mesto, Továrenská

Общая площадь, м² : 50,45

№ 7327

€ 1500

€ 200

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Новостройки Аренда

821 09 Bratislava, Staré Mesto, Súkennícka

Общая площадь, м² : 179,6

№ 10532

€ 3700

коммунальные

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Квартиры Аренда

811 07 Bratislava, Staré Mesto, Námestie Martina Benku

Общая площадь, м² : 65

№ 8338

€ 800

€ 200

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Дома Аренда

831 01 Bratislava, Trinásta

Общая площадь, м² : 192

№ 7387

€ 2500

коммунальные

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Наши преимущества

1

Все предложения рынка. Собрали для вас в одном месте все предложения по объектам недвижимости со всей Словакии

2

Максимальная выгода. Предлагаем лучшие варианты для покупки или продажи. Экономим ваши деньги и помогаем заработать. Оказываем полную юридическую поддержку нашим клиентам.

3

Удобство. В пару кликов на сайте вы можете ознакомиться со всей информации о доступной недвижимости в Словакии

4

Скорость и безопасность. Проведём быструю сделку, без долгих ожиданий. Оформим все документы, с защитой ваших интересов.

5

100% гарант Realty Slovakia – сертифицированное агентство. Гарант всех сделок по недвижимости

6

Юридическая поддержка. Грамотно подготовим и оформим документы для страховой компании и налоговой. Проконсультируем по всем юридическим вопросам.

Недвижимость в Словакии

Агентство недвижимости в Словакии Realty Slovakia поможет найти, купить и продать интересующие вас объекты недвижимости по всей стране. Помогаем подобрать объекты для долгосрочной аренды. Оказываем услуги по комплексному управлению квартирами и домами. Готовим налоговые декларации и документы для страхования. Окажем полное сопровождение по купле-продаже любой недвижимости. Работаем с жилыми и коммерческими объектами. Поможем купить недвижимость в Словакии по лучшим ценам.

Realty Slovakia – лидер на рынке агентств недвижимости. Выполняем комплексный подход, оказывая полный спектр риэлторских услуг. При подборе жилья или объектов коммерческой недвижимости оцениваем все возможные риски. Ищем лучшие предложения для страхования, с максимальной выгодой для наших клиентов. Оказываем профессиональную консультацию по всем вопросам недвижимости в Братиславе, Банской Бистрице и любым другим городам Словакии.

На сайте Realty Slovakia вы можете найти актуальные объекты недвижимости. Мы детально анализируем рынок, выбираем лучшие предложения и публикуем их на сайте. Вы можете посмотреть новостройки от застройщиков и жильё от частных лиц. Купить вторичное жильё в Словакии от хозяев или новый коммерческий объект. Подберём для вас варианты по указанным требованиям в Братиславе, Нитре, Трнаве, Банской Бистрице и других городах страны. Изучим весь рынок и предложим лучшие варианты. Наше агентство недвижимости поможет сделать правильный выбор и сопроводит сделку на каждом этапе.

Realty Slovakia – профессиональное агентство недвижимости в Словакии с опытными риэлторами и лучшими предложениями на рынке!

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    Агент по жилой недвижимости

    +421-901-712-194 [email protected]

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    Агент по коммерческой недвижимости

    +421 919 203 184 [email protected]

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    Олег Самойлов

    Агент по жилой недвижимости

    +421-903-770-877 [email protected]

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