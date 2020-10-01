Ovocné Sady — новый микрорайон Братиславы
Ovocné Sady — новый микрорайон Братиславы Совсем скоро, комплекс, Ovocné Sady расположенный недалеко от аэропорта, будет заселен своими первыми жителями. Этот жилой район, от надёжного застройщика J&T Real Estate, является одним из крупнейших жилых проектов и представляет собой новый комплекс небольших жилых зданий. Проект Ovocné Sady уже находится в финальной стадии строительства. Первая фаза проекта […]
Как иностранцу выгодно купить жильё в Словакии?
Как иностранцу выгодно купить жильё в Словакии? Покупка жилья в Словакии – это порой непростой вопрос для местных жителей. Что уж говорить про иностранцев, которые не знают особенности рынка, не очень понимают, где надо купить жильё, а где не стоит. Не разбираются, как купить недвижимость в Словакии по лучшей цене, в хорошем месте и не […]
Как оформить покупку квартиры или дома. Пошаговая инструкция
Как оформить покупку квартиры или дома. Пошаговая инструкция Когда надо купить дом или квартиру в Словакии, то недостаточно просто найти нужный вариант жилья. Следует правильно сделать покупку, чтобы всё было юридически грамотно и верно. В этом случае вы можете быть уверены в том, что покупка пройдёт успешно, без негативных последствий как для вас, так и […]
Как выгодно купить квартиру в Словакии
Как выгодно купить квартиру в Словакии Когда надо купить квартиру в Словакии, то хочется сделать это не только быстро, но и выгодно. Причем так, чтобы квартира полностью соответствовала нужным требованиям по планировке, инфраструктуре рядом и другим важным для покупателя особенностям. Расскажем, как купить квартиру в Словакии выгодно. Почему выбирают Словакию для покупки квартиры Продажа квартир […]
Аренда квартир в Словакии – отвечаем на популярные вопросы
Аренда квартир в Словакии – отвечаем на популярные вопросы Перед тем, как снять дом за городом или взять в аренду квартиру в городе, стоит учитывать ряд моментов и нюансов. Важных элементов, которые в последующем будут влиять на качество вашей жизни. Расскажем, что надо знать об аренде, чтобы вы могли снять дома в деревне, в городе, […]
Можно ли купить недвижимость в Словакии и получить ВНЖ
Можно ли купить недвижимость в Словакии и получить ВНЖ Словакия – страна, которая предлагает отличные дополнительны возможности для тех, кто решил купить недвижимость в стране. Речь идёт на ВНЖ или виде на жительство. Иностранцы могут получить ВНЖ в Словакии – достаточно лишь купить квартиру, дом или другой объём недвижимости. Однако везде есть нюансы. Разберемся. Особенности […]
Стоит ли покупать недвижимость в Словакии
Стоит ли покупать недвижимость в Словакии Покупка недвижимости в Словакии – сложный процесс для тех, кто с этим ни разу не сталкивался. Во время покупки могут выплыть множество подводных камней, которые испортят весь процесс покупки и дальнейшую эксплуатацию недвижимости. Чтобы этого не произошло именно с вами – лучше обращайтесь в профессиональные агентства недвижимости в Словакии. […]
Аренда квартиры в Словакии: что надо знать и к чему готовиться
Аренда квартиры в Словакии: что надо знать и к чему готовиться Аренда квартиры в Словакии у многих вызывает легкий трепет. Особенно у тех, кто делает это впервые. Надо подобрать хорошую квартиру, не прогадать с ценой, выбрать отличный вариант на основе всех предложений на рынке. Сделать всё это не просто. На это уйдёт огромное количество времени. […]
Что отвечать риэлтору на возражения клиентов
Что отвечать риэлтору на возражения клиентов Риэлторы из агентств недвижимости в Словакии часто сталкиваются с самыми разнообразными возражениями клиентов. Однако, боятся их не стоит. Все возражения вполне типичные и стандартные. На каждое из них можно дать хороший ответ, который позволить клиенту купить недвижимость в Словакии, а вам – сделать хорошую сделку. Мы собрали все популярные […]
Что обязательно должен знать арендатор и собственник при заключении сделки
Что обязательно должен знать арендатор и собственник при заключении сделки Заключаете сделку? Что обязательно должен знать арендатор и собственник В жизни случаются ситуации, когда после сдачи квартиры начинаются особые приключения. Причем, как для арендатора, так и для собственника жилья. В самых сложных ситуациях это может привести даже к суду. В этой статье расскажем, какие права […]
Какие приметы говорят нам о том, что сделка будет удачной
Какие приметы говорят нам о том, что сделка будет удачной Чтобы успешно провести сделки по продаже квартиры ли дома, многие агенты недвижимости используют самые разные ритуалы и верят в особые примеры. Так сказать, делают всё, чтобы сделка не сорвалась. Некоторые из них довольно смешные и интересные. Что за они – расскажем в этой статье. Хорошие […]
Новостройки Словакия NOVÁ TULIPA Kvetoslavov
Новостройки Словакия Кветославов проект NOVÁ TULIPA Новый проект с многоквартирными и частными домами на продажу «NOVÁ TULIPA Kvetoslavov». Адрес: ул. Тулипанова (Tulipánová). Населенный пункт Кветославов (Kvetoslavov). Словакия. Кратко про новостройку. Общая площадь участок 196 979 м2, разделен на несколько этапов. 190 участков под частные дома, садик, спортивные и детские площадки. Квартиры в продаже Стандарт «štandard». […]